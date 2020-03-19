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ABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor

19 Mart 2020

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA’dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan  araştırmada, virüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.

Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Araştırmada enfekte hastayı taklit eden cihaz kullanıldı

Bilim adamlarının, virüsün ev veya hastane ortamlarındaki yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını, enfekte olmuş bir hastayı öksürme, hapşırma veya nesnelere dokunma şeklinde taklit eden bir cihaz kullanarak tespit ettikleri kaydedildi.

Bilim insanları, virüsün havada ve yüzeylerde kalış süresine göre enfekte etme yeteneğini de zamanla keskin bir şekilde kaybettiği bilgisini paylaştı.




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