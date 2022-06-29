İtalya’da kuaförlere “iki kez şampuanlama” yasağı

Kuraklıkla boğuşan İtalya’da, suyu koruma tedbirleri art arda açıklanıyor.

Havuzlara yönelik tedbirlerin sonrasında, Bolonya yakınlarındaki Castenaso kasabasında kuaförleri ilgilendiren yeni bir karar alındı.

Belediye Başkanı Carlo Gubellini, durulamada su israfına neden olduğunu belirterek, kuaföre gelen müşterilerin saçlarının iki kez şampuanlanmasına yasak getirdi.