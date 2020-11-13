İtalya’da Covid-19 tekrar zirve yaptı

İtalya, corona virüsün ikinci dalgasıyla uğraşıyor. Salgının başladığı Şubat ayından 12 Ekim’e kadar toplamda 359 bin 569 kişiye Covid-19 bulaşırken son bir ayda vaka sayısı hızla arttı.

VAKA SAYISI BİR MİLYONU AŞTI

Vaka sayısı, 12 Ekim – 12 Kasım döneminde 706 bin 832 artarak, ülkede toplamda 1 milyon 66 bin 401 kişide Covid-19 görüldü. 7 Kasım’da 39 bin 811 ile salgın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz gün 37 bin 978 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Geçtiğimiz gün salgının başladığı şubat ayından bu yana ülkede bir günde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı meydana gelirken 12 Kasım’da kayıtlara geçen 636 ölüm, nisan ayından beri en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Yeni vakaların artmasıyla ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da dün itibarıyla 3 bin 170’e yükselirken İtalya’da 635 bin 54 aktif Covid-19 hastası bulunuyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

İtalya’da salgının ikinci dalgasında artan vaka sayıları, bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Torino’da sahra hastanelerin kurulduğu, bazı kiliselere Covid-19 hastaları için yataklar konulduğu belirtilirken, Napoli’de ise ambulansların hastane önlerinde kuyruk oluşturduğu, özel araçlarıyla hastalarını getirenlerin araçlarında tedavi olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca sosyal medyada, Napoli’de bir hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş Covid-19 hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı buldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

İtalya’nın üçüncü büyük kenti Napoli’de hastalar, Covid-19 testi olmak veya hastaneye yatış yapmak için saatler boyunca arabalarında bekledi. Bazı saatlerde hastaneler doldu ve hastane dışındaki ve araçlarında bekleyen hastalara oksijen desteği verildi.

Napoli’nin de içinde bulunduğu Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri belirtiliyor. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Campania’daki durumu incelemesi için iki müfettiş görevlendirdi.

Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania’daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.

İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.

JUVENTUS’UN SAHASI HASTANE OLDU

Bu arada, ülkede doktor ve hemşire birlikleri, hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığına işaret etmeye devam ediyor. En çok vaka artışının olduğu, dolayısıyla hastanelerde yer kalmadığı belirtilen kuzeydeki Piyemonte Bölgesi’nin başkenti Torino’da, Juventus Futbol Kulübü stadının çevresine İtalyan ordu birliklerince sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte topyekun karantina uygulamasına ilişkin, “Ulusal topraklarının tamamının kapanmasını önlemek için çalışıyoruz. Güçlü eleştiriler olduğu doğru çünkü yayılma eğrisi yükseliyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde aldığımız tedbirler sayesinde eğrinin esnemeye başlamasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“DURUM DRAMATİK”

Dahiliye doktorları, geriatristler ve hemşire dernekleri ise İtalyan basınına gönderdiği açık mektupta “Hastanelerdeki durumun dramatik olduğu” belirtildi.

Mektupta, “Hızlı şekilde yayılan Covid-19 virüsü ve artan hastalar nedeniyle personel ve yatak eksikliği yaşayan hastaneler çökmeye yakın. Dramatik durumu hafifmiş gibi gösteren mesajlar vermek yanlış” ifadeleri kullanıldı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Ülkenin önemli şehir ve meydanları sessizliğe bürünürken Başta Milano ve Roma olmak üzere birçok turistik yerleşim yerinde meydan ve yapılar boş kaldı.