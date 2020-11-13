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İtalya’da Covid-19 tekrar zirve yaptı

13 Kasım 2020
İtalya’da covid-19





Covid-19 salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya’da, vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. 7 Kasım günü 39 bin 811 ile günlük vaka rekoru kıran ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak, 43 bin 589’a yükseldi. Günlük vefat sayısı ikinci gün üst üste 600’ün üzerinde çıktı. İtalya’da bir dönem turistlerle dolup taşan ünlü meydanlar ise yine bomboş kaldı.





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13 Kasım 2020

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