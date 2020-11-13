Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin adı İsmail Fehmi Cumalıoğlu oldu

Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdür. Bu hastaneyle İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasında olacak.

“Kritik bir süreçten geçiyoruz”

Tükiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülke ve millet olarak en az 1 asır önce yaşadığımız kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti’nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

“Bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz”

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir. Hedefimiz 2023’e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir.Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır.

‘Koronavirüsün en büyük belası sigara’

Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli.

‘CHP sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapıyor’

Türkiye’de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye’de CHP’dir. İkincisi ise rahmetli Menderes’ten Özal’a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır.

“Tekirdağ’a son 18 yılda 23 milyarlık yatırım yaptık”

Son 18 yılda Tekirdağ’a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 773 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 601 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Seneye 1500 kapasiteli yeni yurtları da açıyoruz. Tekirdağ’a farklı dallarda 23 spor tesisi yaptık. 4 millet bahçesi projemiz var, çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1,5 milyar liralık sosyal yardım yaptık, sağlıkta 14’ü hastaneden oluşan 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik.

“Kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek”

Ergene Havzası’ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi’ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek. Artık Ergene Nehri’nden atık su akmıyor.

“Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek”

Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yatırımcıları süratle yeni yatırımlarına başlamaya çağırıyorum.