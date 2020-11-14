İtalya’da bir bakımevi, sakinlerinin sevdiklerine sarılabilmesi için plastik perdeler yerleştirdi

İtalya’daki bir bakımevi, Kovid-19 salgını esnasında sosyal mesafeye yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi.

Veneto bölgesinde yer alan Castelfranco’daki Domenico Sartor bakımevinin sakinleri, sevdiklerine koronavirüse temas etme riski olmadan sarılabilmelerini sağlayan özel bir bulaşma önleyici perde yaptı.

“Sarılma odası” veya İtalyanca “stanza degli abbracci” diye adlandırılan, kalın bir duş perdesini andıran yumuşak, şeffaf plastik perde, bakımevi sakinlerini aile ve dostlarından ayırıyor.

Tesisin çalışanları, sevdikleriyle fiziksel temasın, bakımevi sakinlerinin akli ve duygusal sağlığına derin bir etkide bulunduğunu söyledi.

Bakımevine gelen ziyaretçilerin, orada kalanlarla fiziksel temasta bulunmalarına müsaade edilmeden önce sıkı sağlık ve güvenlik taramalarından geçmesi gerekiyor.

İnternette paylaşılan fotoğraflar, bakımevi sakinleri ve sevdiklerinin aylar süren ayrılıktan sonra bir araya gelişindeki duygusal anları gösteriyor.

İtalya’nın kuzeyindeki tesiste kalan bir emekli, göz yaşları içinde kızına sarılabilmiş olmasından bahsetti. TGcom24’e konuşan kadın, şu ifadeleri kullandı:

Kızıma nihayet tekrar sarılabildim. Haftalar süren görüntülü aramalardan sonra rüya gibiydi. Bu, uzun süredir özlediğim bir temastı.

Haber, Birleşik Krallık’ta (BK) aileler, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ayrı kalmayı sürdürürken bakımevlerinin duruma ayak uydurmaya zorlandığı sıralarda geldi.

BK’deki ikinci koronavirüs karantinası sürerken bazı tesislerde, bakımevi sakinlerinin arkadaşlarını ve ailelerini yüz yüze görebilmesini sağlamak adına camekanlı bölmeler kuruldu.

Bölmelerin biçimi bakımevinden bakımevine değişse de çoğunlukla ziyaretçilerin bakımevi içinde oturabilmelerine olanak sağlıyor. Ziyaretçiler, hastalığa karşı risk grubunda bulunan sevenlerinden cam veya sert plastikle tamamen ayrılıyor.

Hoparlör sistemleri de birbirleriyle rahatça konuşmalarına olanak sağlıyor.

Güney Yorkshire bölgesindeki Sheffield’da bu tipte iki tesis işleten, Palms Row Bakımevleri’nin yöneticisi Nicola Richards, şirketin, koltuklar ve çiçeklerle donatılmış bölmelerin kurulumuna 20 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: