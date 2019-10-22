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İtalya’da aşırı yağışlar 2 can aldı

22 Ekim 2019

İtalya’nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Piemonte bölgesi ve özellikle Alessandria kenti civarında iki gündür etkili yağışlar can kaybına yol açtı.

Bölgeye Cenova’dan bir müşterisini getiren ve dün akşamdan bu yana kayıp olduğu belirtilen taksi şoförünün cesedine Capriata kasabasında ulaşıldı.

Torino’da da yağış dolayısıyla aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kişi öldü.

Bölgedeki akarsuların debisinin yükseldiği, bu nedenle çok sayıda kişinin taşkın ihtimaline karşı yüksek yerlere gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ülkenin en büyük ırmağı Po’nun seviyesi son 24 saatte 3,5 metre yükseldi. Orta Gölü’nün seviyesi 6, Maggiore Gölü’nün seviyesi de 15 santimetre arttı.

Olumsuz hava koşullarından ötürü Alessandria ve çevredeki diğer yerleşim yerlerinde eğitim ve öğretime ara verildi.

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