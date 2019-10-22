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Danimarka’da 120 yıllık deniz feneri taşınıyor

22 Ekim 2019

Danimarka’nın kuzeybatı kıyısındaki Rubjerg Knude deniz feneri, tekerlek ve raylar üzerinde denizden 80 metre uzağa taşınıyor.

Kuzey Denizi’nin Danimarka’nın kuzeybatı kıyısını yıllardır aşındırması üzerine, 1900 yılında denize 200 metre uzaklıkta inşa edilen Rubjerg Knude deniz feneriyle deniz arasındaki mesafe 6 metreye kadar indi.

Rubjerg Knude’un yer aldığı Hjoerring kentinin belediye başkanı Arne Boelt, yaklaşık bin ton ağırlık ve 23 metre yükseklikteki deniz feneri taşınırken birçok şeyin ters gidebileceğini ancak risk almak gerektiğini söyledi. Boelt, “Ya da deniz fenerini parçalamamız gerekirdi” ifadesini kullandı.

Deniz fenerinin saatte 8 metre hızla taşınarak, 10 saatte yeni konumuna varması bekleniyor. Taşınma işlemi televizyonlardan canlı yayınlanıyor.

Çevre Bakanı Lea Wermelin, Rubjerg Knude’un ulusal bir zenginlik olduğunu, bu nedenle kurtarılması amacıyla 747 bin dolar harcandığını kaydetti.

Deniz fenerinin taşınma masrafını karşılamaya, Hjoerring kenti sakinleri de katkıda bulundu.

Rubjerg Knude, 1968’de müzeye dönüştürülmüştü. Deniz fenerine birleşik 2 binanın yer değiştiren kum yığınları altında kalması nedeniyle, 2002 yılında müze de kapanmıştı.Her yıl deniz fenerini 250 bin kişi ziyaret ediyor.

 

 

 

 

 

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