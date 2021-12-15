İtalya’da 10 bin yıllık bir kız çocuğu mezarı bulundu

İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Arma Veirana mağarasında, ilk insanların toplumsal yaşamına dair önemli bir keşif yapıldı. Arkeologlar, “Neve” adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun görkemli mezarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin yıl önce ölen çocuğun mezarının kartal pençesi ve deniz kabuklarıyla özenli bir şekilde süslendiği görüldü. Uzmanlar bu durumun, dönemin toplumunun cinsiyet eşitliği konusunda hassas olduğunu ve bebeklerin yetişkin bir insan gibi değerlendirildiğini gösterdiğini söyledi.
İtalya’da bir mağarada çalışan arkeologlar, Avrupa’da türünün en eskisi olan ve son derece süslü 10 bin yıllık bir kız bebek mezarını ortaya çıkardı.
Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenleri eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.
ALASKA’DAKİ 11 BİN 500 YILLIK MEZARLARA BENZİYOR
Bununla birlikte arkeologlar, Neve’nin cenazesinin daha önce Alaska’daki Upward Sun River’da bulunan 11 bin 500 yaşındaki bebeklerinkine benzer olduğunu açıkladı.
Bu durum, bebeklerin tam kişiler olarak tanınmasının kökeninin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göç eden halklar tarafından paylaşılan atalardan kalma bir kültüre sahip olabileceğini düşündürüyor.
Diğer taraftan Arma Veirana, kuzeybatı İtalya’da sadece yerel aileler arasında değil, aynı zamanda kazıları sonucunda mağarayı ilk kez 2015 yılında arkeologların dikkatine sunan geç Buz Devri araçlarını açığa çıkaran yağmacılar arasında da popüler bir yer.
ÖLDÜĞÜNDE SADECE 40-50 GÜNLÜKTÜ
Gravel-Miguel, “Mezar alanının yakınındaki a meydanda kazı yapıyordum ve etrafıma bakıp ‘bu tuhaf bir kemik’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Baktığımız kafatasının çok küçük bir insana ait olduğu kısa sürede anlaşıldı. Oldukça duygusal bir gündü” dedi.
Öte yandan, Neve’nin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar, onun öldüğünde muhtemelen sadece 40-50 günlük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bilim insanları onun anne karnında stres yaşadını ve doğumdan 47 ile 28 gün önce dişlerinin gelişiminin geçiçi olarak durduğunu keşfetti.
İNSANLIĞIN GEÇMİŞİNİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİ
Ayrıca dişlerin karbon ve nitrojen analizleri, Neve’nin annesinin hamileyken karasal bir diyetle beslediğini gösterdi. Arkeologların Neve’nin yaklaşık 10 bin yıl önce yaşadığını belirleyebilmeleri ise kalıntıların radyokarbon tarihlemesi yoluyla oldu.
Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çalışmanın yazarı ve paleoantropolog Caley Orr, “Mezolitik dönem özellikle ilginç. Son Buz Çağı’nın sonunu takip ediyor ve Avrupa’da avcılık ve toplayıcılığın geçim sağlamanın birincil yolu olduğu son dönemi temsil ediyor. Yani, insanlığın geçmişini anlamak için gerçekten önemli bir zaman dilimi” değerlendirmesinde bulundu.