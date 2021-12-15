İtalya’da 10 bin yıllık bir kız çocuğu mezarı bulundu

Bununla birlikte arkeologlar, Neve’nin cenazesinin daha önce Alaska’daki Upward Sun River’da bulunan 11 bin 500 yaşındaki bebeklerinkine benzer olduğunu açıkladı.

Bu durum, bebeklerin tam kişiler olarak tanınmasının kökeninin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göç eden halklar tarafından paylaşılan atalardan kalma bir kültüre sahip olabileceğini düşündürüyor.

Diğer taraftan Arma Veirana, kuzeybatı İtalya’da sadece yerel aileler arasında değil, aynı zamanda kazıları sonucunda mağarayı ilk kez 2015 yılında arkeologların dikkatine sunan geç Buz Devri araçlarını açığa çıkaran yağmacılar arasında da popüler bir yer.