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İtalya’da 10 bin yıllık bir kız çocuğu mezarı bulundu

15 Aralık 2021
Arkeologlar, "Neve" adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun görkemli mezarını ortaya çıkardı.





İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Arma Veirana mağarasında, ilk insanların toplumsal yaşamına dair önemli bir keşif yapıldı. Arkeologlar, “Neve” adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun görkemli mezarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin yıl önce ölen çocuğun mezarının kartal pençesi ve deniz kabuklarıyla özenli bir şekilde süslendiği görüldü. Uzmanlar bu durumun, dönemin toplumunun cinsiyet eşitliği konusunda hassas olduğunu ve bebeklerin yetişkin bir insan gibi değerlendirildiğini gösterdiğini söyledi.



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15 Aralık 2021


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