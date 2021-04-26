İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının geçen yıl sert bir şekilde vurduğu İtalya’da bugün itibariyle okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açıldı. Halk sokaklara akın ederken, hükümet Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 220 milyar euroluk kurtarma paketini tartışıyor.
ÜLKEDEKİ BÖLGELER RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILDI
Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli “sarı” kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.
Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.
SARI KATEGORİLERDE YER ALAN BÖLGELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademisinde yüz yüze eğitim başladı.
SİNEMA VE KONSER SALONLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK
Diğer taraftan, sarı kategoride yer alan bölgelerde sinemalar, tiyatrolar ve konser salonları da yüzde 50 kapasiteyle açıldı. 1 Temmuz’a kadar yüzme havuzları, spor salonları, spor etkinlikleri ve eğlence parklarının da kademeli olarak açılacağı bildirildi.
YAZ AYLARINDA VAKALARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR
60 milyon nüfusa sahip İtalya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 20’den fazlası en az bir doz aşıyla aşılandı. Ancak, uzmanlar bu oranın yeniden açılmak için yeterli olduğunu düşünmüyor. Sağlık Kuruluşu GIMBE Vakfı’nın Başkanı Nino Cartabellotta, “Aşamalı yeniden açılma eğer normalleşme olarak yorumlarırsa vaka sayılarında büyük bir artış yaşayabiliriz. Bu yaz mevsimini tehlikeye atar” dedi.
GEREKLİ REFORMLAR
İtalya, 2020’nin başlarında pandemiden en kötü etkilenen AB ülkesi oldu ve hala birlikteki en derin resesyonlardan birini yaşıyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 8,9 küçüldü ve bir milyonu aşkın kişi işini kaybetti.
Bununla birlikte, hükümetin kurtarma paketiyle yatırım yapacağı öncelikli konular arasında ise şunlar yer alıyor: altyapı, özellikle yüksek hızlı demiryolları; hidrojen enerji projeleri de dahil olmak üzere yeşil enerji; internet hizmetlerine ve dijitalleşmeye yatırım.
Plana göre ayrıca salgından ekonomik olarak orantısız bir şekilde etkilenen kadınlara ve gençlere de yardım edilecek.