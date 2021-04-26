İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

YAZ AYLARINDA VAKALARDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

60 milyon nüfusa sahip İtalya’da şimdiye kadar nüfusun yüzde 20’den fazlası en az bir doz aşıyla aşılandı. Ancak, uzmanlar bu oranın yeniden açılmak için yeterli olduğunu düşünmüyor. Sağlık Kuruluşu GIMBE Vakfı’nın Başkanı Nino Cartabellotta, “Aşamalı yeniden açılma eğer normalleşme olarak yorumlarırsa vaka sayılarında büyük bir artış yaşayabiliriz. Bu yaz mevsimini tehlikeye atar” dedi.