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İtalya yeniden açıldı: Halk sokaklara akın etti

26 Nisan 2021
İtalya'da covid-19





Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının geçen yıl sert bir şekilde vurduğu İtalya’da bugün itibariyle okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açıldı. Halk sokaklara akın ederken, hükümet Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 220 milyar euroluk kurtarma paketini tartışıyor.





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26 Nisan 2021


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