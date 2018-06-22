İsviçre’nin son dakika zaferi: Sırbistan 1-2 İsviçre

2018 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde İsviçre, 1-0 geri düştüğü maçta Sırbistan’ı 2-1 mağlup etti. İsviçre’ye galibiyeti getiren goller 52. dakikada Granit Xhaka ve 90+1’de Xherdan Shaqiri’den geldi.

İsviçre, 2018 Dünya Kupası E Grubu’nda son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta Sırbistan’ı 2-1 mağlup etti. Sırbistan henüz 5. dakikada Alexandar Mitrovic’in golüyle 1-0 öne geçerken İsviçre, Granit Xhaka’nın 52. dakikada uzaktan yaptığı muhteşem şutla bulduğu golle skoru eşitledi. Maçın sonucunu tayin eden gol ise 90+1. dakikada Xherdan Shaqiri’den geldi.