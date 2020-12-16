İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisi işlemedi

İsveç’te devlet tarafından uygulanan corona komisyonu ilk raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre, corona virüs başladığı günden bu yana virüsle mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu belirtildi.
MASKE ZORUNLU DEĞİL
İsveç’te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Ülkede maske takılması zorunlu değil.
Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ay 8 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda içki satışı saat 22.00’ye kadar yapılabiliyor.
CAN KAYBI 8 BİNE YAKLAŞTI
10 milyon nüfuslu ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667’ye çıktı. Vaka sayısı da 341 bin 29’a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm’deki bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu.
Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.