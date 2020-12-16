İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisi işlemedi

Virüsle mücadelede hafif önlemler alınan İsveç’te sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu belirtildi. İsveç’te yaklaşık altı ay önce kurulan ve hükümetin corona virüs stratejisini inceleyen Corona Komisyonu’nun raporunda, ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtildi. Sağlık sektöründeki yapısal eksikliklere dikkat çekildi.

HUZUREVİNDE ÇALIŞANLAR YALNIZ KALDI

Raporda, “Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs krizi ile mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde önlemler geç alındı, yaşlılar korunamadı.” ifadeleri kullanıldı.