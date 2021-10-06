İsveç’te buzula örtü serdiler

Küresel ısınma buzulların hızla erimesine yol açarken, bilim insanları da uyarmaya devam ediyor: “Erime, kontrolden çıkmak üzere.”

Dağın yüksekliği düştü

İsveç’in en yüksek dağı Kebnekaise da buzulların hızla erimesi sonucu kısaldı.

1990’lı yıllarda 2 bin 118 metre olan dağın yüksekliği, 2 bin 94 metreye düştü.

Örtü, buzulu eritmedi

Kısalmanın önüne geçmek için sıra dışı bir adım atıldı. Kebnekaise dağındaki Heglas buzulu, dev bir örtüyle örtüldü.

Yapımında yün ve mısır nişastası kullanılan örtü, rekor sıcaklıkların kaydedildiği yaz mevsimi boyunca, buzulun üstünde kaldı.

Örtü, buzulu yaklaşık 4 metrelik erimeden kurtardı.