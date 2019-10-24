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İstinaf Mahkemesi cezayı onadı

24 Ekim 2019

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2017 yılında “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 5 yıl hapse mahkûm edilen Burak Güler’in istinaf kararı dün açıklandı

Evrim KAMALI

Doğanköy’de 2 Mart 2017 tarihinde yüksek seste müzik dinlediği gerekçesi ile tartıştığı Fevzi Budak’ı bıçaklayarak ağır yaralayan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 5 yıl hapse mahkûm edilen Burak Güler’in istinaf kararı dün açıklandı.

Mahkeme, Vücut Bütünlüğü Hakkı’nın Anayasa ile korunduğuna ve sanığın işlediği suçların kamu düzenini yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu ve bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Kararda hata olmadığını belirten mahkeme, kararı bozmadı

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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