Teknoloji

İşte Disney Plus’ta yer alacak içerikler! (Netflix’e yeni rakip)

13 Nisan 2019

Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, bugün kendi dizi/film servisi olan Disney+’ı duyurdu. Peki, Disney Plus servisinde hangi içerikler yer alacak ve aylık ücreti ne kadar olacak?

Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney ‘Disney+’ isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019’da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+’ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle…
  • Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.

  • Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.

  • The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi

  • The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.

  • WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.

  • Into the Unknown: Making Frozen 2

  • The Phineas and Ferb Movie
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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