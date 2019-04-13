İşte Disney Plus’ta yer alacak içerikler! (Netflix’e yeni rakip)

Netflix, Apple ve Amazon gibi devlerin yer aldığı sektöre Disney ‘Disney+’ isimli servisi ile resmen girdi. 12 Kasım 2019’da yayın hayatına başlayacak olan şimdiden Disney+’ta yer alacağı belli olan içerikler ise şöyle…

Dinesy+ Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.

Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi.

The Falcon ve The Winter Soldier temalı dizi

The Simpsons’in tüm 30 sezonu da bu platformda yer alacak.

WandaVision ve Marvel evreninde yer alan diğer karakterlere ev sahipliği yapacak bir dizi.

Into the Unknown: Making Frozen 2

The Phineas and Ferb Movie