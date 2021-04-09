İşte Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında toplanarak koronavirüs salgınına yönelik önlemleri değerlendirdi.

Toplantı sonrasında alınan kararları açıklayan Başbakan Saner, orta okullar ve orta öğrenim kurumları sınıf geçme tüzüğünün Bakanlar Kurulu tarafından onayladığını söyledi.

Tüzük gereği pandemi süreci göz önünde bulundurularak ölçme değerlendirme sürecinin üç döneme ayrıldığı bilgisini veren Başbakan Saner, “Birinci değerlendirme döneminde Ekim-Aralık aylarını kapsayan yüz yüze eğitim faaliyetlerini içerecektir. İkinci değerlendirme dönemi ise uzaktan eğitimde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen öğrencilerimizi gözeten değerlendirme süreci olarak tüzüğümüzde yer almaktadır. Üçüncü değerlendirme süreci ise Nisan-Haziran dönemlerinde özellikle tablet ihtiyaçlarının orta öğrenimde tamamlanması ile birlikte bu süreçteki değerlendirmelerin de bu tüzükte yapılan tadilatla değerlendirmeye katkısı olacaktır” dedi.

Başbakan Saner, Sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir hafta daha kuralların devamı yönünde karar üretildiğini belirtti.

Saner, 12-19 Nisan tarihleri arasında; Pazartesi’nden Cumartesine’ne kadar, saat 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma, Pazar günleri ise benzin istasyonu, fırın ve eczanelerin muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasının devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Saner, mevcut kararlara ek olarak devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta öğretimin 12. Sınıflar hariç, dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin bir sonraki karara kadar çevirim için devam etmesine karar verildiğini belirtti.

Başbakan, Kreşlerde ve 12 sınıflarda görev alan öğretmen ve çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği yerlerde 7 günde bir antijen testlerini yenileyeceklerini söyledi.

Berber, kuaför ve güzellik salonları ile dövme stüdyolarının saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceğini belirten Başbakan Saner, bu sektörde görev yapan vatandaşların 7 günde bir antijen testlerini yenilemek zorunda olduğunu söyledi.

13 Nisan 2021 tarihinden önce rutin testlerini yenilemeleri gereken çalışanların PCR testi yapacağını kaydeden Başbakan, restoran, pastane, cafe, meyhanelerin paket servisleri ile dış mekan ve kapalı alanlarının azami üçte bir alanının kullanılması ile hizmetlerine devam edebileceği, nargile kullanımının ise kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Başbakan bu sektörlerde görev alan kişilerin Sağlık Bakanlığının belirlediği yerlerde 13 Nisan’dan itibaren her 7 günde bir antijen testlerini yenileyeceklerini ifade etti.

Kahvehane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ile kapalı alanlarının azami üçte bir olarak kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Saner, bu sektörlerde oyun oynatılmayacağını, nargile kullandırılmayacağını kaydetti.

Saner “yine bu sektörde görev alan kişiler 13 Nisan’dan itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yenileyeceklerdir” dedi.

Bet ofislerin hazırlanan taahhütnamede belirlenen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Başbakan Saner, kapalı alanlarının sadece üçte birini kullanabilecek bet ofislerde yiyecek içecek servisleri yapılmayacağını, çalışanların hızlı antijen testlerini 13 nisan’dan itibaren her yedi günde bir yenileyeceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının elektronik Bileklik uygulamasına geçmek için gerekli protokolü imzalandığını hatırlatan Başbakan Saner, Elektronik bileklik uygulamasının tanıtımının Pazartesi günü 09.30’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Elektronik bileklik uygulamasının başlaması ile yürürlüğe girecek olan ev karantinası uygulamasında önceliğin Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun kişilere verileceğini ifade eden Saner bu kriterlerin Resmi Gazetede yayınlandığını ve herkes tarafından kolayca ulaşılabilineceğini söyledi.

Saner “uygulamanın başlaması hem yaşamı kolaylaştıracağını hem de devletin ciddi bir tasarruf sağlamasına imkan yaratacaktır. Hükümet olarak bu uygulamadan beklentimiz yüksektir. Biz Hükümet olarak ne kadar tedbirler alırsak alalım, ne kadar denetim yaparsak yapalım en önemli görev vatandaşlara düşüyor. Bu hastalıkla birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu herkes biliyor. Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun önerileri ile açıkladığımız tüm kararlara uyulması ve bunun yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Ramazan ayının Salı günü başlayacağını da hatırlatan Başbakan Saner, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Ramazan ayı boyunca yapılacak toplu ibadetlerde kapalı alanların üçte bir kullanılacağını belirten Başbakan Saner, ibadet boyunca maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini hatırlattı. Saner, Toplu ibadet yapılacak ortamın havalandırılması gerektiğini ve girişlerde kayıt alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, ülkede elektronik bileklik uygulamasının başlaması ile birlikte turizmin charter seferlerle üç gecelik kapalı gruplarla başlanabilmesine imkan yarattıklarını söyledi.

Artan vaka sayıları nedeniyle 8 Nisan’da internet cafelerin açılması yönündeki alınan kararın iptal edildiğini kaydeden Saner, internet cafelerin Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını belirtti.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararları Uygulamasını onaylamıştır.

Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda12 -19 Nisan tarihlerini kapsayan bir dizi karar almıştır. Alınan karar çerçevesinde, Pazartesi-Cumartesi saat:22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

– Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

-Pazartesi-Cumartesi günleri ise;

Marketler 07:00-21:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10:00-21:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-21:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Alınan Kararlar;

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir.

Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs’a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmeleri gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:21:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 13.04.2021 tarihinden önce rutin testlerini yinelemeleri gereken çalışanlar PCR test yapacaklardır. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

Toplu ibadetler; kapalı alanların üçte biri kullanılarak ibadet boyunca maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılması, girişlerin kayıt altına alınması kuralları kapsamında gerçekleştirilecektir.

Karantina kapasitesi göz önüne alındığında,Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13.04.2021 tarihinden itibaren her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin ve antrenmanlarının devam etmesi uygun görülmüştür.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır.

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

– Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

– Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Kapalı spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecektir.

Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Eylem,miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görülmüştür. Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları azami 50 kişi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-70 yaş üstü yaşlılar

-12 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

– Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Charter seferler ile 3 gecelik kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Yerel turizmin açılabilmesi için önümüzdeki günlerde ülkemizde görülen vaka artışlarına göre yeniden değerlendirilecektir.

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Ülkemizde artan vaka sayıları nedeni ile daha önce 8 Nisan 2021 tarihinde alınan internet kafelerinin açılma kararının iptal edilmesine karar verilmiştir. Önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

Kütüphaneler belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.