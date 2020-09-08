İşte alınan Bakanlar Kurulu kararları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararları açıkladı:
– Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.
– Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.
-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak
– Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.
– Seçim mitingleri ve kitle toplantıları iptal edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.
– Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.
– Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.
– Bireysel spora engel yok.
– 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.
– Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.
-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek.
– Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.
-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.