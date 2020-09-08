KıbrısManşet

İşte alınan Bakanlar Kurulu kararları

8 Eylül 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı  Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’nun ardından  alınan kararları açıkladı:

– Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.

– Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.

-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak

– Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.

– Seçim mitingleri ve kitle toplantıları iptal edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.

– Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.

– Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

– Bireysel spora engel yok.

– 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.

– Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek.

– Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.

-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.

 

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanacak

Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanacak

8 Eylül 2020
Photo of Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Okullarda eğitime devam edilecek

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Okullarda eğitime devam edilecek

7 Eylül 2020
Photo of İskele’de tüm park, piknik alanları ve büfeler kapatıldı

İskele’de tüm park, piknik alanları ve büfeler kapatıldı

7 Eylül 2020
Photo of Tatar: Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok

Tatar: Bazı yasaklar getirilecek, çok da büyük bir paniğe gerek yok

7 Eylül 2020
Photo of Ülke genelinde 5 günde 93 pozitif vaka

Ülke genelinde 5 günde 93 pozitif vaka

7 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1811 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1811 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

7 Eylül 2020
Photo of Sendikal Platform’dan hükümete süre

Sendikal Platform’dan hükümete süre

7 Eylül 2020
Photo of Pilli: Yetki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde

Pilli: Yetki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde

7 Eylül 2020
Photo of Güney’de covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Güney’de covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

7 Eylül 2020
Photo of Pandemi Hastanesi inşaatında iş kazası: 1 ölü

Pandemi Hastanesi inşaatında iş kazası: 1 ölü

7 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı