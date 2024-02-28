İstatistik Kurumu Verilerinin Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün saat 11.00’de toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, “Çalışma Yönteminin Belirlenmesi” gündemi ile toplandı. Komite, çalışmalarına önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

UBP Milletvekili Alişan Şan başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyeleri; CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.