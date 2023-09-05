İstatistik Kurumu: KKTC’de yıllık enflasyon yüzde 80.90

İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyon son bir yılda yüzde 80.90 oranında artış gösterdi.

İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %8.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %58.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %80.90 artış gerçekleştiği belirtildi.