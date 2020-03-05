İstanbul’daki dev finalin biletleri satışa çıktı

UEFA tarafından yapılacak bilet satışı, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Bilet almaya hak kazanan futbolseverler başvurular bittikten sonra yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Taraftarlar giriş bilgileriyle başvurularının durumunu takip edebilecek.

Futbolseverler kişi başına en fazla iki bilet için başvurabilecek. Bilet alacak başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerini sunması gerekiyor. Taraftarlar yaptıkları başvuruların sonuçları ile ilgili Mart ayı sonuna kadar e-posta ile bilgilendirilecek. Biletler en geç Mayıs ayı ortasına kadar kurye ile teslim edilecek.

UEFA, resmi sitesinden 12 Mart Perşembe gününe kadar satışa çıkardığı bilet fiyatlarını 70 Euro ile 600 Euro olarak duyurdu.

Geçen yılki fiyatlarla aynı tutulan finalin bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1: 600 Euro (4091 TL)

Kategori 2: 45 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 4: 70 Euro (477 TL)