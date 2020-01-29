İstanbul’da üvey anne 14 yaşındaki çocuğa kaynar su döktü

İstanbul’da 14 yaşında Işıl’ın üzerine üvey annesi tarafından kaynar su döküldüğü iddia edildi. Işıl daha önce de aynı kadın tarafından darp edildiğini öne sürdü. İfadesi alınan üvey anne serbest bırakıldı.

İstanbul Ümraniye’de 14 yaşındaki bir kız çocuğu üvey annesi tarafından üzerine kaynar su dökmesi sonucu yaralandı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde babasını ziyarete giden Işıl T, üvey annesinin kendisine mutfakta yardım etmesini istedi. Üvey annesinin yanında giden Işıl T, içinde kaynar su bulunan çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Işıl T’nin vücudunda ciddi yanıklara oluştu.

Hastaneye kaldırılan Işıl T. daha önce üvey annesi tarafından darp edildiğini kaynar suyun kasten üzerine döküldüğünü söyledi.

Öz anne durumla ilgili üvey anneden şikayetçi oldu. Üvey anne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.