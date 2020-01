Facebook’tan yeni veri gizliliği uygulaması

İnternette her neye baktıysanız Facebook’ta reklam olarak karşınıza çıkmasını engelleyen bir uygulama, dünya çapında erişime açıldı. Facebook, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer sitelerle uygulamalar üzerinden toplanan ve kendisine devredilen tüm bilgileri gösteriyor. Kullanıcıya bunları silme ya da yerli yerinde bırakma imkanı sunuyor.

Kullanıcılarının gizli kalmasını istediği kişisel bilgileri har vurup harman savurmasıyla tanınan Facebook, kendi sitesi dışındaki faaliyetlere ilişkin ‘Off-Facebook Activity’ isimli uygulamayı ağustosta İrlanda, İspanya ve Güney Kore’de kullanıma sokmasının ardından tüm dünyada erişilir hale getirdi.

The Washington Post’un “Kameraların nerede olduğunu unuttuğumuz bir reality TV programında yaşadığımızı bize hatırlatıyor” diye nitelediği uygulama, Facebook kullanıcısı olmasa bile internete giren herkese sanal faaliyetlerinin nasıl izlendiğini gösteriyor.

New @washingtonpost: Celebrate #DataPrivacyDay by terrifying yourself. Peek at out your new “Off-Facebook Acitivy” page to see all the ways Facebook stalks you — even when you’re not using Facebook. My results were 🍌🍌: https://t.co/leIsYB7avv — Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) January 28, 2020

Uygulama, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer websiteleri, kullandığı diğer uygulamalar üzerinden Facebook’ta toplanan tüm bilgileri gösteriyor. Bunları göstererek kullanıcıya silme ya da yerli yerinde bırakma fırsatı da sunuyor.

Bu, en temelde, kullanıcılara diğer websitelerindeki ya da uygulamalardaki faaliyetlerine dayanılarak karşılarına nokta atışı reklam çıkarmak için kullanılan verileri silme imkanı sunuyor.

Starting today, Facebook is introducing their new ‘Off-Facebook Activity tool’. It gives you the ability to see what information businesses are sharing with Facebook and clear it from your account if you want to. https://t.co/AxoX705d8r — Chris Mikulin™ (@cmikulin) January 28, 2020

Satış yapmak isteyen veriyi Facebook’a gönderiyor, Facebook reklam olarak kullanıcının karşısına çıkarıyor

Kullanıcıları hakkında çok fazla şey bilen Facebook, aynı zamanda dünyanın en büyük reklamcılarından biri.

O yüzden websiteleri ve uygulamalar kullanıcıları hakkındaki verileri Facebook’a devrediyor, Facebook da kullanıcıları nokta atışı reklamlarla hedef alıyor.

Örneğin Facebook hangi kullanıcılarının ayakkabı meraklısı olduğunu biliyorsa, onların karşısına ayakkabı reklamı çıkarıyor.

Dolayısıyla ayakkabı üreticileri, ayakkabı bakan herkesin verilerini Facebook’a veriyor.

Küresel Veri Mahremiyeti Günü’nde

Sosyal medya devi ‘Off-Facebook Activity’ isimli uygulamayı tüm dünyada erişilebilir hale getirmeyi, veri korunmasının önemini vurgulamaya yönelik Küresel Veri Mahremiyeti Günü’ne denk getirdi.

Art arda skandallarla büyük imaj ve servet kaybına uğrayan Facebook, bu uygulamayı devreye sokmasının işlerini olumsuz etkileyebileyeceği, ama insanlara kendileriyle ilgili veriler üzerinde kontrol hakkı vermenin her şeyden önemli olduğu açıklamasını yaptı.

You'll soon be able to see and control the data apps and websites share with Facebook https://t.co/0MCzYkQC8Z — Android Central (@androidcentral) January 28, 2020

Uygulamaya girip silmek mümkün

Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, “Off-Facebook Activity, şeffaflık ve denetimde yeni bir düzeyi temsil ediyor” derken, sosyal medya devinin Kuzey Avrupa operasyonlarının başkan yardımcısı Steve Hatch ayrıca Britanya’daki milyonlarca kullanıcının ‘Privacy Checkup’ uygulamasıyla kendi mahremiyet ayarlarını denetleyebileceğini, dolayısıyla kimle neyi paylaştığını kontrol edebileceğini söyledi.

Facebook yetkililerine göre ortalama akıllı telefon kullanıcısının elinin altında 80’den fazla uygulama var ve her ay bunların yaklaşık 40’ını kullanıyor, bu da kime ne veri gönderdiğini takip etmeyi zorlaştırıyor.

‘Off-Facebook Activity’ kullanmak için Facebook uygulamasındaki ayarlara gidiliyor, ‘Off-Facebook Activity’ seçiliyor, kişisel faaliyetleri paylaşmış uygulamalar ve websitelerinin özeti inceleniyor, ayarlar düzenleniyor, Facebook dışı faaliyetlere hangi uygulamalar ve websitelerinin erişebileceği düzenleniyor.

Facebook bununla ilgili yayımladığı açıklamada “‘Off-Facebook Activity’, sizin faaliyetlerinizle ilgili bize enformasyon gönderen uygulamalar ve websitelerinin özetini görmeniz ve isterseniz hesabınızı bu enformasyondan temizlemeniz için size imkan sunuyor” dedi.

Facebook’s ‘Off-Facebook Activity’ Tool Now Available Worldwide to Manage Data From Other Sites https://t.co/Fc3LDzDUzA by @mbrsrd pic.twitter.com/dg0f2soIfK — MacRumors.com (@MacRumors) January 28, 2020

‘Silerseniz, reklam göndermek için kullanamayacak’

Facebook’un elinde olan diğer websitelerinden toplanmış verilerin hepsini silerseniz, o zaman şirketin bunu Facebook, Instagram, Messenger’da özel olarak sizi hedef alan reklam göndermek için kullanamayacağı belirtildi.

Facebook, yaklaşık 2 milyar kullanıcısını mahremiyet ayarlarını gözden geçirmeye de çağıracak.

Zuckerberg “Enformasyonunuzu kolaylıkla anlamalı ve yönetebilmelisiniz, o yüzden mahremiyet kontrollerinizin güçlendirilmesi çok önemli” dedi.