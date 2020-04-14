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İstanbul’da gece saatlerinde deprem

14 Nisan 2020

AFAD’ın aktardığı son dakika bilgisine göre Karadeniz’de İstanbul, Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak geçti.

AFAD’ın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul’un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56’da Karadeniz’in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz’in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi.

Deprem sonrası AFAD’dan ilk açıklama 

Deprem sonrası AFAD’dan ilk açıklama da geldi. AFAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  “Geçmiş olsun İstanbul. Karadeniz’de Arnavutköy açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.”



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