İstanbul’da bir deprem daha

Silivri açıklarında bir deprem dalgası daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı…

İstanbul Silivri açıklarında biri 23:02’de, biri 23:20’de olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve 4.3 olarak açıkladı.