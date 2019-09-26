İstanbul’da bir deprem daha

Silivri açıklarında bir deprem dalgası daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı…
İstanbul Silivri açıklarında biri 23:02’de, biri 23:20’de olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve 4.3 olarak açıkladı.
Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi’nin ilk yaptığı paylaşım şöyle:
#DEPREM
MARMARA DENIZI https://t.co/fI9ry8VqJY
26.09.2019, 23:02:40 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 11.7 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 26, 2019
İkinci paylaşımda ise 23:20’de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1177319439135588352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1177319439135588352&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F201909261040267241-silivri-aciklarinda-bir-deprem-daha-kandilli-buyuklugunu-39-olarak-acikladi-%2F