ManşetTürkiye

İstanbul’da bir deprem daha

26 Eylül 2019

Silivri açıklarında bir deprem dalgası daha: Kandilli büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı…

İstanbul Silivri açıklarında biri 23:02’de, biri 23:20’de olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve 4.3 olarak açıkladı.

Konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi’nin ilk yaptığı paylaşım şöyle:

​İkinci paylaşımda ise 23:20’de gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1177319439135588352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1177319439135588352&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F201909261040267241-silivri-aciklarinda-bir-deprem-daha-kandilli-buyuklugunu-39-olarak-acikladi-%2F

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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