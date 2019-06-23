İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi’nde sandıklar kapandı

31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınması kararı sonrası vatandaşın bir kez daha sandık başına gittiği yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.