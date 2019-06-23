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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi’nde sandıklar kapandı

23 Haziran 2019

31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınması kararı sonrası vatandaşın bir kez daha sandık başına gittiği yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul’da saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

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