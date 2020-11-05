İsrail, “hiç doğmaması gerektiğini” söyleyen adama 23 milyon TL tazminat ödeyecek

İsrail devleti ve sağlık hizmeti kuruluşu Clalit (HMO), 27 yaşındaki beyin felçli adama, annesi doğum yaptığı sırada doktorlar ihmalkar davrandığı gerekçesiyle 9,2 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 23 milyon TL) tazminat ödeyecek.

Dava beyin felci geçiren ve annesinin 2011’deki vefatından sonra kendisine şizofreni tanısı konan adamın kardeşi ve yasal vasisi tarafından açıldı. Adamın babasıysa 2017’de hayatını kaybetmişti.

Davaya göre, devlet hastanesi olarak çalışan Galilee Tıp Merkezi ve Clalit HMO, kadının 1993’teki rutin hamilelik testlerinde doğum kusurlarını tespit edemedi.

Kadının şizofreni tanısı bulunmasına rağmen doktorlar anneye kürtaj seçeneğini de sunmadı.

Dahası, kadın 29. haftasında fetüsü aldırmak için hastaneye başvurduğunda, hastane yetkilileri kendisine üç gün sonra gelmesini söyledi. Kadınsa ertesi gün doğum sancısı yaşamaya başladı.

Dava kayıtlarına göre doğum sırasında 43 yaşındaki kadının hamileliği istenmeyen bir gebelikti.

Öte yandan, annenin 5 çocuğundan biri 6 yaşındayken ulusal parkta oyun oynadığı sırada boğulmuş, 8 yaşındaki de ani bebek ölümü sendromundan hayatını kaybetmişti.

Davada HMO fetüsün gelişimini gerekli şekilde takip etmeme, genetik test uygulamama ve anneyi alternatif tıbbi seçenekler konusunda bilgilendirmemekle suçlandı.