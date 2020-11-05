Bilim insanları insan beynini kan damarları yoluyla bir Windows bilgisayara bağladı

Bilim insanlarından oluşan ekip, kan damarı içinden kablo geçirerek insan beynini Windows 10 işletim sistemli bilgisayara bağlamayı başardı.

Melbourne Üniversitesi’nden araştırmacılar sözkonusu başarıyı boyundaki şah damarına elektrodlar yerleştirip bunları beyindeki primer motor kortekse iterek elde etti.

Elektrodlar buraya ulaştığında kan damarının duvarına yerleşerek beyin sinyallerini saptayıp bilgisayara geribeslemesini yapabildi.

İlk olarak 2016’da kuramsallaştırılan yaklaşım, dejeneratif hastalık amyotrofik lateral skleroza (ALS) sahip iki hasta üzerinde başarıyla denendi.

Katılımcılar, beyinlerine bağlı bilgisayarların farelerini düşünceleri yoluyla kontrol edebildi. Çalışmanın sonuçları geçen hafta Journal of NeuroInterventional Surgery’de çıkan bir makalede yayımlandı.

Çalışmada şunlar belirtildi:

Katılımcılar çok sayıda fare tıklama işlemini kontrol etme çabasına yönelik, kablosuz iletilen elektrokortikografi sinyalini kullanmak amacıyla makine öğrenimi destekli eğitim aldı. Katılımcılar, imleç yönlendirme için bir göz takibi sistemini de kullanarak, gündelik hayata dair işleri gerçekleştirmede yardımcı edimleri Windows 10 işletim sistemini kullanarak yönetmeyi başardı.

İlk katılımcı beyin-bilgisayar arayüz teknolojisini 86 gün sonra evinde gözetim olmaksızın kullanmayı başarırken, ikinci katılımcı 71 gün gözetimin ardından sistemi evde kullanmayı başardı.

Yeni yöntem, Elon Musk’ın Neuralink girişiminin sunduğu gibi daha önce test edilmiş beyin-bilgisayar arayüzlerine göre daha az invaziv (vücut bütünlüğüne müdahale eden operasyonlar -ed.n.) bir yaklaşım sunuyor.

Sözkonusu teknolojinin bu seneki sunumlarından birinde Musk, kafatasından parça alarak yerleştirilebilen bir çip tanıtmıştı.

Melbourne Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yöntemlerini Synchron şirketi vasıtasıyla ticarileştirmeyi planlıyor.

Çalışmanın başyazarı ve Synchron’un genel müdürü Doç. Dr. Thomas Oxley, Wired’a açıklamasında “Bu motor sistemi, felçli kişilere tedavi sunacak” diyerek şöyle devam etti: Beynin diğer bölgeleri üzerinden çalışmaya başladığımızdaysa bu teknolojinin beynin işlem kapasitesini nasıl genişleteceğini göreceğiz