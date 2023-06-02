İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde, 2 Filistinli yaralandı ve onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi. ​​​​​​​

Nablus’un Beyt Decen, Beyta ve Karyut ile Kalkilya’nın Kefr Kaddum beldelerinde, İsrail’in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenlendi.

Protestolara katılanlar, Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail’in ihlallerine karşı sloganlar attı ve lastik yaktı.

Kefr Kaddum Filistin Halk Direniş Komitesi Başkanı Murad Şiteyvi, İsrail güçlerinin, gösterilere müdahalesinde plastik mermi isabet eden 2 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre de yasa dışı

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi’nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.