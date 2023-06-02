Hindistan'da tren kazası: En az 50 ölü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Hindistan’da tren kazası: En az 50 ölü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Hindistan

Hindistan’ın Blasore kentinde yolcu treni raydan çıktı, en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi yaralandı.

Yetkililer, Hindistan’ın doğusunda bir trenin raydan çıktığını açıkladı.

Birçok insanın vagonların içinde mahsur kaldığı belirtilirken, kazada en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere “mümkün olan tüm yardımın” verildiğini açıkladı.

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Tags:Hindistan
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