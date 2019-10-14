İspanyol mahkemesinden Katalan liderlere 13 yıla kadar hapis cezaları

İspanya Yüksek Mahkemesi 2017 yılında Katalonya’da merkezi hükümetin yasal saymadığı bağımsızlık referandumunu düzenleyen 9 Katalan lidere, halkı isyana teşvik suçlamasıyla 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

13 yıl ile en yüksek cezayı Katalonya bölgesinin eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras aldı.

Mahkeme Junqueras’ı isyana teşvik ve kamu fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu buldu.

Sanıklardan 8’i isyana teşvik suçlamasıyla 9 yıl ve üzeri hapis cezalarına çarptırılırken 3 sanığa da itaatsizlik suçlamasıyla çeşitli para cezaları verildi.

Mahkeme Katalan liderleri daha ağır bir suçlama olan “ayaklanma”dan suçlu bulmadı.

Haziran ayında sonuçlanan dört aylık yargılama süreci sonunda yargılanan 12 Katalan liderin avukatları itaatsizlik gibi suçlamaları kabul etmekle birlikte isyana teşvik suçlamasını reddetmişlerdi.

Barcelona FC: Hapis Çözüm değil

Barcelona’da karar günü bir çok protesto eylemi yapılırken, Barcelona Futbol Kulübü de “Hapis çözüm değil” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Katalonya’nın önde gelen kurumlarından olan futbol kulübünün tarihi olarak ifade özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkından yana olduğu vurgulanarak, İspanyol Yüksek Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarının çözüme hizmet etmediği kaydedildi.

Katalonya’nın geleceği konusundaki anlaşmazlıkların siyasi diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Katalan siyasilerin serbest bırakılması ve siyasi müzakerelerin başlaması çağrısı yapıldı.

Yargılananlar kimler?

12 sanık, Katalonya özerk bölgesi hükümetinin ve parlamentosunun önde gelen üyeleri.

Aralarında eski Katalan hükümetinin Kültür Bakanı Jordi Cuixart, hükümet sözcüsü Jordi Turull, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dış İlişkiler Bakanı Raül Romeva, Çalışma Bakanı Dolors Bassa, Adalet Bakanı Carles Mundo, Kamu İdaresi Bakanı Meritxell Borras, Ticaret Bakanı Santi Vila, Egemenlik Bakanı Josep Rull ve Katalonya meclisinin eski başkanı Carme Forcadell de var.

Katalonya eski başkanı Carles Puigdemont ise 2017 ‘nin sonlarında aranan 4 diğer politikacıyla birlikte ülkeden kaçtığından yargılanmadı.