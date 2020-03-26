İspanya’daki hastanelerde koronavirüs izdihamı

4 binden fazla kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya’da sağlık sistemi çökmek üzere…

Başkent Madrid’de hastaneler vakalarla dolup taşıyor. Hastalar koridorlarda, hatta yerlerde yatıyor. Öte yandan, ülkede Sağlık Bakanlığı’nın aldığı “Çin malı yeni tip corona virüs (Covid-19) hızlı tanı kitlerinin” lisanssız çıktığı açıklandı.

İspanya corona virüsle mücadelede zorlanıyor. Vaka sayısının 56 bini aştığı ve ölü sayısının 4 bini geçtiği ülkede hastanelerde izdiham yaşanıyor. Başkent Madrid’de hastaların koridorlarda ve yerlerde yattığı görülüyor.

Diğer taraftan, birçoğunun corona virüse yakalanarak hastalanan sağlık çalışanları da hükümeti yeterli önlem almadığı için eleştiriyor. Madrid’deki bir hastanenin acil servisinde çalişan doktor Luis Diaz İzkuyerdo, 80 hasta kapasitesi olan bölümde 280 hastaya bakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Kendinizden ve ailenizden korkuyorsunuz. Çalışma saatlerimiz uzadı. Haftalık izinlerimizi kullanamıyoruz. Hasta olanlar nedeniyle personel sayısı hızla azalıyor. Yoğun bir psikolojik baskı altındayız.“

SAĞLIK BAKANLIĞININ ALDIĞI “ÇİN MALI COVİD-19 TANI KİTLERİ” LİSANSSIZ ÇIKTI

Diğer taraftan, İspanya’da Sağlık Bakanlığının aldığı “Çin malı yeni tip corona virüs (Covid-19) hızlı tanı kitlerinin” lisanssız çıktığı bildirildi. Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı yazılı açıklamada, yeni alınan Çin malı Covid-19 hızlı tanı kitlerinin lisanssız olduğuna ilişkin çıkan iddiaları kabul etti.

Söz konusu kitleri “güvenilirliği” bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde “CE” (Avrupa’ya uygunluk) damgası bulunduğunu aktaran İlla, tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini bildirdi.

TANI KİTLERİNİN SAYISININ 9 BİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İspanyol basınında, bugün gündeme getirilen ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına göre normalde yüzde 80’in üzerinde olması gereken hassaslık oranının, “Çin malı” kitlerde yüzde 30’u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı.

Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu öne sürülüyor.

Ülkede, Covid-19’a karşı mücadelede en büyük sorun, sağlık malzemesi eksikliği olurken; hükümet tarafından dün yapılan açıklamada, Çin’den 432 milyon euroluk sağlık malzemesi alındığı ve hazirana kadar parça parça getirileceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı İlla da konuya ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“550 milyon maske satın aldık. Malzemeler, hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 haftada 11 milyon eldiven gelecek. Covid-19, hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca nisan ve haziranda 950 solunum cihazı alacağız.”

Covid-19 teşhisi konulan hastalarda, İtalya’nın ardından dünyada en fazla ölümün olduğu ikinci ülke İspanya’da, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ölü sayısı 4 bin 89’a, vaka sayısı ise 56 binin üzerine çıktı.