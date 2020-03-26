Dünya

Almanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

26 Mart 2020

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Wittenberg Belediyesinden yapılan açıklamada, Covid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi. İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı. Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide Covid-19 tespit edilmesinin neden olduğu aktarıldı.

Hannover Belediyesi, Covid-19 tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı.

Daha önce Berlin eyaleti, Covid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.

ALMANLAR HÜKÜMETİ BAŞARILI BULUYOR

Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü Covid-19 salgınıyla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını bekliyor.

Almanların yüzde 88’i hükümetin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri doğru bulurken; yüzde 8’i alınan önlemleri abartılı olarak değerlendirdi.

Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını kaydetti. Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

BAZI EYALETLER YURTDIŞINDAN HASTA ALACAK

Almanya’daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken; Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Kovid-19 hastası almaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya’dan 8 hastayı kabul etmişti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Stokçuluğa karşı ilginç önlem: Tanesi 4, iki tanesi 95 dolar

Stokçuluğa karşı ilginç önlem: Tanesi 4, iki tanesi 95 dolar

24 Mart 2020
Photo of Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bini geçti

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bini geçti

24 Mart 2020
Photo of İran’da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

İran’da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

24 Mart 2020
Photo of Corona virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

Corona virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

24 Mart 2020
Photo of Avustralyalı pilot uçuş rotasıyla gökyüzüne “EVDE KALIN” yazdı

Avustralyalı pilot uçuş rotasıyla gökyüzüne “EVDE KALIN” yazdı

24 Mart 2020
Photo of 95 yaşında corona virüsü yendi

95 yaşında corona virüsü yendi

24 Mart 2020
Photo of Koronavirüs günlerinde umut veren beş şey

Koronavirüs günlerinde umut veren beş şey

24 Mart 2020
Photo of Pandemi üç yolla bitebilir

Pandemi üç yolla bitebilir

24 Mart 2020
Photo of İngiltere’de bir doktor onaysız ‘Koronavirüs Testi’ satıp 19 milyon TL değerinde vurgun yaptı

İngiltere’de bir doktor onaysız ‘Koronavirüs Testi’ satıp 19 milyon TL değerinde vurgun yaptı

23 Mart 2020
Photo of Bilim insanları, 114 yaşındaki bir kadının hücrelerini yeniden programladı

Bilim insanları, 114 yaşındaki bir kadının hücrelerini yeniden programladı

23 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı