İspanya’da OHAL 9 Mayıs’a kadar uzatıldı

Yasalar gereği OHAL en fazla 15 gün geçerli olurken ülke demokrasi tarihinde ilk kez, meclisin onayıyla 6 ay geçerli olacak şekilde OHAL ilan edildi. Sağlık Bakanı Salvador İlla, “Önümüzde çok daha zor aylar var” dedi.

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs’a kadar uzattı.

OHAL’in uzatılmasıyla ilgili mecliste yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194’ü evet, 99’u çekimser ve 53’ü hayır oyu kullandı.

Ayrıca Başbakan Pedro Sanchez‘in iki ayda bir genel kurulda Kovid-19 ile ilgili gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirmesi için ek karar alındı.

Oylama öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Salvador İlla, “Zaman, önlemleri hafifletme zamanı değil. Önümüzde çok daha zor aylar var” dedi.

“Olağanüstü hal gerekli çünkü çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız” ifadesini kullanan İlla, uzun ve geçmiş yıllardan farklı bir kışın kendilerini beklediğini ifade etti.