İspanya’da bin turistin olduğu otel karantinaya alındı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki bir otelde İtalya’dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. Bin turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı.

Japonya’daki gemi karantinasının sona ermesinin ardından bir diğer karantina haberi İspanya’dan geldi.

Kanarya Adaları’ndaki bir otelde konaklayan İtalyan bir doktorda koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bin kişinin konakladığı otelin karantinaya alındığını duyurdu.

Son vaka ile birlikte İspanya’daki koronavirüs vakası sayısı 3’e yükseldi.