Dünya

İspanya Milli Günü’nde paraşütçü direğe çarptı, kraliyet ailesi teselli etti

12 Ekim 2019

İspanya’da kaşif Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına ayak basmasının kutlandığı İspanya Ulusal Günü kapsamında düzenlenen resmi törende bir paraşütçü başarılı bir iniş gerçekleştiremeyecek direğe çarptı.

Kral Felipe, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve milletvekillerinin katıldığı tören sırasında paraşüt birliğinden olan askerin bir direğe iniş yaparak üç dakika boyunca kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Asker, izleyenlerin alkışlarıyla destek olmasının ardından direkten indi.

İspanya bayrağıyla iniş yapmaya çalışan asker Luis Fernando Pozo’nun bütün tıbbi denetimlerden geçtiği ve sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia daha sonra askerlerle selamlaşmaya gittiklerinde Luis Fernando Pozo’nun da elini sıktı.

Özellikle Kraliçe Letizia’nın teselli ettiği sırada askerin gözlerinin dolduğu görüldü.

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