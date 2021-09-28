İspanya, La Palma’yı “felaket bölgesi” ilan etti
İspanya’da sol koalisyon hükümeti, 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’nı “felaket bölgesi” ilan etti.
Hükümet, ilk etapta satın alınacak 107 konutun evsiz kalan ve durumu acil olan ailelere tahsis edileceğini ifade etti.
Ayrıca yanardağdaki patlamaların sona ermesinin ardından “yeniden yapılanma planının” devreye gireceği, orta ve uzun vadeyi kapsayacak yardımların adada yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, enerji ve su tedarik ağlarının yeniden inşası, kentsel yapılanma, yol yapımı ve turizmin canlandırılmasına aktarılacağı kaydedildi.
Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti de La Palma’ya 13 milyon euroluk yardım planı kararı almıştı.
ADADAKİ TOPLAM ZARAR 400 MİLYON EUROYU GEÇECEK
La Palma Adası’nda 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja’dan çıkan lavlar 21 kilometrelik yolu kullanılmaz hale getirirken lavların örttüğü 286 hektarlık alanda 589’u ev olmak üzere 686 bina kül oldu.
Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, yanardağın faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adadaki toplam zararın 400 milyon euroyu geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
İnternet emlak firması Idealista da lavlardan harap olan tüm ev ve çiftliklerin toplam değerinin 178,4 milyon euroyu bulduğunu belirtti.
Yanardağ patlamalarından çıkan küller adadaki 1300 hektarlık alanı etkilerken tonlarca külün temizlenmesinin de ciddi sorun olduğu ifade ediliyor.