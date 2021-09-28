Dünya

İspanya, La Palma’yı “felaket bölgesi” ilan etti

28 Eylül 2021
La Palma yanardağ





İspanya’da sol koalisyon hükümeti, 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’nı “felaket bölgesi” ilan etti.





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28 Eylül 2021


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