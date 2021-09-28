İspanya, La Palma’yı “felaket bölgesi” ilan etti

İnternet emlak firması Idealista da lavlardan harap olan tüm ev ve çiftliklerin toplam değerinin 178,4 milyon euroyu bulduğunu belirtti.

Adada mevcut durumda 5 bin 600 kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda bulunuyor. Yanardağ patlamalarından çıkan küller adadaki 1300 hektarlık alanı etkilerken tonlarca külün temizlenmesinin de ciddi sorun olduğu ifade ediliyor.

Gayrisafi yıllık hasılanın yüzde 50’si ile istihdamın yüzde 30’unun muz sektörüne bağlı olduğu, yaklaşık 80 bin nüfuslu La Palma Adası’nda, yıllık ortalama 150 bin ton olan muz üretimi de lavların ve küllerin arasında kalarak riske girdi.

Atlas Okyanusu’ndaki La Palma’da kıyıya çok yaklaşan lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların, ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.