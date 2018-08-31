İşlemler hızlandı: 5 saatte 672 işlem

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin yeni binaya taşınması ve sonrasında baş gösteren teknik sorunların giderilmesiyle birlikte, araç sahiplerine tam teşekküllü hizmet sunmaya başladı. Birim bugün saat 08.00 itibarıyla 9 vezne ile vatandaşa hizmet verdi.

Geçmişte, yapılan işlemlerin sağlamasının yapılabilmesi için yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 11.30’da kapılarını kapatan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, bundan böyle aşırı yoğunluk yaşanmadığı halde saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

Yeni binaya taşınmayla birlikte bugün 1 saat içerisinde 100’den fazla işlem yapılırken, 375’i seyrüsefer harcı ödemesi olmak üzere beş saatlik mesaide toplam 672 işlem gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde az da olsa bir yoğunluk yaşanırken, söz konusu yoğunluk personelin özverili çalışması sonucunda kısa süre sonra giderildi.

Yeni binaya geçişle birlikte hizmet birimleri, bilgisayarlar ve server yenilenirken işlemler daha hızlı gerçekleştirilirken araç sahipleri de işlem yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kalmıyor. Bu arada seyrüsefer ödemesi Ağustos ayına denk gelip yatıramayan araç sahipleri 14 Eylül Cuma mesai bitimine kadar seyrüsefer ödemelerini cezasız olarak yapabilecek.

Daha önce açıklandığı gibi 2018 yılı bitmeden internet üzerinden ve banka talimatıyla seyrüsefer ödemek mümkün olacak. Bu arada Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyenler, “1300”ı tuşlayarak “ALO ARAÇ KAYIT DESTEK HATTI”ndan yararlanabilecek.