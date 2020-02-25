Dünya

İskoçya, tüm kadınlara ücretsiz tampon ve ped sağlayacak

25 Şubat 2020

İskoçya Parlamentosu’nun tampon ve tek kullanımlık ped gibi ürünleri tüm kadınlar için ücretsiz hale getirecek uygulamayı onaylaması bekleniyor.

Independent Türkçe’nin Reuters’tan aktardığı habere göre; ürünler halk merkezleri, gençlik kulüpleri ve eczanelerden sağlanabilecek. Bu uygulama aynı zamanda ilk olma özelliği taşıyor.

Sağlık, eğitim, tarım gibi konularda yetkilerin devredildiği İskoçya Parlamentosu’nun ilk oylamada planı geçirmesi bekleniyor.

İskoç parlamenter Monica Lennonz’un önerdiği Regl Dönemi Ürünlerinin Ücretsiz Sağlanması Yasası’nın taslağı 2017’de sunulmuştu. Yasanın beraberinde getireceği maliyetin 24,1 milyon sterlin (yaklaşık 191 milyon TL) olacağı tahmin ediliyor.

Lennon, “Bunlar lüks ürünler değil. Aslında bunlar temel ihtiyaçlar ve İskoçya’da hiç kimse regl dönemi ürünlerinden yoksun bırakılmamalı” ifadelerini kullandı.




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