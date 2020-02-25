Dünya

ABD’de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesinde

25 Şubat 2020

Ülkede 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, corona virüs salgınına ilişkin endişelerin artmasıyla yüzde 1,322’ye geriledi.

Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, corona virüs salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin tırmanışa geçmesiyle artarken, tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, 5 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 1,322 seviyesine düştü. Bu değerle ABD’deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu tahvil getirisi en son Temmuz 2016’da, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararı almasıyla yüzde 1,325 değerine düşmüştü.

ABD’de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat’ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798’e geriledi.

Analistler, yatırımcılar için “güvenli liman” olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, Çin’in ardından İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de Covid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 80’den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein hakkında karar çıktı

80’den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein hakkında karar çıktı

24 Şubat 2020
Photo of Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cenevre’deki siyasi görüşmelerden çekildi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cenevre’deki siyasi görüşmelerden çekildi

24 Şubat 2020
Photo of İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi, konuşma yapamadığı sempozyumu terk etti

İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi, konuşma yapamadığı sempozyumu terk etti

24 Şubat 2020
Photo of Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti

24 Şubat 2020
Photo of Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

24 Şubat 2020
Photo of THY İran uçuşlarını iptal etti

THY İran uçuşlarını iptal etti

24 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs nedeniyle altın son 7 yılın zirvesinde

Koronavirüs nedeniyle altın son 7 yılın zirvesinde

24 Şubat 2020
Photo of Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu

24 Şubat 2020
Photo of Berlin’de kiralar beş yıllığına donduruldu

Berlin’de kiralar beş yıllığına donduruldu

24 Şubat 2020
Photo of Hastalık yüzünden son 5 yılını tamamen unuttu

Hastalık yüzünden son 5 yılını tamamen unuttu

24 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı