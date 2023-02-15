İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa etti

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, “siyasette hizmet etmenin bir parçasının da başkasına yol verme zamanının geldiğini bilmek olduğunu” belirterek istifa ettiğini açıkladı.

İskoçya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı, bu kararı verirken çok zorlandığını ancak işinin yarattığı baskının “acımasız” olduğunu ve kendisinin bir siyasetçi olduğu kadar bir insan da olduğunu söyledi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sturgeon, “Aklımla ve kalbimle zamanın geldiğini, benim için, partim için ve ülke için doğru zamanın geldiğini biliyorum ve bu nedenle bugün burada başbakan ve partimin lideri olarak istifa etme niyetimi sizlere bildiriyorum.” ifadelerini kullandı.

8 yıldır hükümete ve İskoç Ulusal Partisi’ne liderlik eden Sturgeon, resmi belgelerde cinsiyet değiştirme işlemini kolaylaştıran bir yasa nedeniyle aylarca süren tartışmalarla karşı karşıya kaldı.

Sturgeon Covid 19 salgınına verdiği yanıtla pandemi döneminde büyük takdir toplamıştı. Bu durum, Sturgeon’un milliyetçi hükümetinin uzun süredir hayali olan İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı fikrini yeniden siyasi gündeme taşımıştı.

İskoçya Birleşik Krallık’ın bir parçası ancak Galler ve Kuzey İrlanda gibi, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere geniş yetkileri bulunan yarı özerk bir hükümeti var.

Sturgeon, 2014 yılındaki başarısız bağımsızlık referandumunun ardından Bölgesel Hükümet Başbakanlığı görevini Alex Salmond’dan devralmıştı.