İskele’de iş kazası: 1 ağır yaralı

İskele’de Ağıllar Bölgesinde 3 metre yüksekte montaj yaptığı sırada beton zemine düşen Doğan İnce ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün, saat 11:00 sıralarında, İskele’de Ağıllar bölgesinde, Doğan İnce bir ağılın damında sac montajı yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, üç metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.