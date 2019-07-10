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İskele’de elektrik kesintisi

10 Temmuz 2019
Elektrik

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 08.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında gerçekleşmesi beklenen kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü etkilenecek.

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