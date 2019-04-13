İskele tükendi

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Mustafa Torun

Türk Ocağı 2 – 0 Gençler Birliği

Hüseyin Erkan Tutuş Tolga Nergiz

Bilal Ceylan Sinan Öğüt

İlker İnceler Sami Ergazi

Yakubu Abudu Malık Mustafa Tekpınar

Remzi Betmezoğlu Elvıs Sakyı

Ahmet Can Tokmak Sertan Kurukafa

(Dk.80 Yunus) Hasan Sarıoğlu

Mustafa Avcı Tacettin Köse

Turgut Kaan Çoban (Dk.60 İbrahim Köse)

Akande Kotchoni Wanderson Mıranda

(Dk.43 Ahmet Saygı) Guaman Lahra

Cevdet Alıcı Kadir Erol

Mehmet Uçar –

Goller:

Dk. Akande Kotchoni –

Dk.90+4 Ahmet Saygı –

K-Pet Süper Lig’in 26.haftasının açılış maçında Türk Ocağı, İskele ekibi Gençler Birliği’ni Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ağırladı.

Ligde 7.sırada bulunan Ocak’ın hiçbir iddiası kalmazken 17 puanla sondan ikinci sırada bulunan Gençler Birliği bu maça, düşme hattından kurtulmak için galibiyet arzusuyla çıktı. Karşılaşma 2-0 Ocak’ın galibiyetiyle sonuçlandı. 2.dakikada Malik’in ara pasında kaleci Tolga uzaklaştıramadı ve Akande’ye çarpan top ağlara gitti ve Ocak 1-0 öne geçti. 20.dakikada Remzi’nin şutu direkten döndü. İlk yarı 1-0 kapandı. 72.dakikada Ahmet Can’ın ara pasında topla buluşan Remzi karşı karşıya kötü vurdu ve kaleci Tolga topun sahibi oldu. 81.dakikada Gouman’ın ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşu kaleci Hüseyin karşıladı. Dönen topda gelişen Ocak kontra atağında Yunus’un ara pasında topla buluşan Cevdet, karşı karışya pozisyonda kaleci Tolga’yı geçemedi. 90+4.dakikada tüm hatlarıyla çıkmaya çalışan Gençler’in kalecisi topu Ahmet Saygı’ya kaptırdı ve Ahmet skoru belirleyen golü kaydetti. 2-0. Golün hemen ardından İskele kalecisi Tolga ile takım arkadaşı şiddetli tartışma yaşandı ve bu tartışma soyunma odasına kadar taştı.

Bu skorla birlikte Türk Ocağı puanını 40’açıkarırken play-out bölgesinden uzaklaşmış oldu. Gençler Birliği ise 12puanda kaldı ve play-out umutları azaldı.