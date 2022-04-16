İskele Graner Çeberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol yarın trafik akışına kapatılacak

İskele’de düzenlenecek “Long Beach Run” Halk Koşusu nedeniyle yarın 07:30 -11:30 saatleri arasında İskele Graner Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol (Eski Granel Yolu) ve güzergaha bağlı tali yollar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Velospeed Spor Derneği tarafından düzenlenen yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâh üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.