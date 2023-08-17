İskele-Ercan ana yolundaki trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İskele-Ercan ana yolundaki trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İskele-Ercan ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullah Atlar (E-22), saat 09.30 sıralarında, yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunu muhafaza etmeyerek, yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyreden Bora Mesutoğlu (E-35) yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.


Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

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Tags:iskeleİskele-Ercan ana yolukaza
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