İskele- Ercan ana yolundaki kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İskele- Ercan ana yolundaki kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ercan Cambaz

İskele-Ercan ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında  49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında Soheil Elmasry,  (E-52), yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (E-49) yönetimindeki motosiklete çarptı.


Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz’ın  tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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Tags:Ercan Cambazmotosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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