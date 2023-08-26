İskele- Ercan ana yolundaki kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İskele-Ercan ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında Soheil Elmasry, (E-52), yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (E-49) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz’ın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.