İskele bölgesinin altyapısı için fon oluşturuldu…

Başbakan Ünal Üstel, İskele bölgesindeki yapılaşmanın altyapısını karşılamak için İskele Belediye Başkanı’nın da içinde olacağı belediyeye bağlı bir fon oluşturduklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, fonda birikecek paralarla arıtma, yol, telefon, elektrik tüm altyapı çalışmalarının süratli bir şekilde yapılacağını ve istenen düzeyde bir yapıya kavuşulacağını belirtti.

Üstel, ayrıca bölgedeki Vakıflar İdaresi kiracısı iş yerlerinin kiralarıyla ilgili bazı düzenlemeler getirerek kolaylıklar sağlama kararı aldıklarını söyledi.

İskele Belediyesi’nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Üstel açıkladı.

Hükümet kurulduktan sonra tüm Bakanlar Kurulu çalışmalarını Başbakanlık binasında yaptıklarını belirten Üstel, prensip kararı alarak, bundan sonra belli zamanlarda bir ilçede Bakanlar Kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi. İlçelerde muhtarlar, halk ve partililerle buluşma fırsatı yarattıklarını ifade eden Üstel, bu nedenle kabine üyeleriyle bugün İskele ilçesinde olduklarını kaydetti.

-“İskele’de hızlı bir gelişim yaşanmaya başladı”

İskele’nin kalkınmada öncelikli olan bölgeler arasında olduğuna dikkat çeken Üstel, yatırımların İskele’de olması için birtakım teşvikler yaptıklarını belirtti. “Ansızın İskele’de hızlı bir gelişim yaşanmaya başladı” diyen Üstel, devletin bu gelişimin gerisinde kalmaması için bugün kabine üyeleriyle İskele bölgesine geldiklerini belirtti. İskele’de yapılan yatırımları yerinde incelediklerini ifade eden Üstel, bölgedeki yap-satçı, müteahhit ve bölgenin ileri gelenleriyle yemekli toplantı yaptıklarını ve sorunları ortaya koyduklarını söyledi.

-İskele İmar Planı ele alındı

Uzun zamandan beri İskele İmar Planı’nda mahkemenin ara emri almasıyla bölgedeki gelişimin bir yerde durduğunu ifade eden Üstel, müteahhitlerle görüş alışverişinde bulunarak, ilerleyen günlerde imar planının nasıl hayata geçirilebileceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmaları yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu toplantısına geldiklerini dile getiren Başbakan Üstel, yaklaşık 2 saatlik toplantıda rutin kararlar ürettiklerini söyledi.

“Bu kararlar içerisinde iki önemli kararımız vardır” diyen Başbakan Üstel, İskele bölgesinde hızlı bir gelişim ve yapılaşma yaşandığına işaret ederek, bunun zaman zaman basında çıkan yankıları olduğunu belirtti. Yapılaşma olurken altyapı çalışmalarının geride kaldığının söylendiğini dile getiren Üstel, uzun zamandan beridir Müteahhitler Birliği ile Başbakanlığın yaptığı çalışmalar ve İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar olduğunu ifade ederek, “Bugün o çalışmaların sonuna geldik” dedi.

Sona gelen çalışmaları Bakanlar Kurulu’nu İskele’de yaparak, alınan kararları İskele halkına, KKTC’de yaşayanlara ve yurt dışında olanlara duyurma fırsatı bulduklarını söyledi.

-İskele bölgesin için fon oluşturuldu

Bugün ilk defa İskele bölgesindeki yapılaşmanın altyapısını, kanalizasyondan su arıtmasına, telefon ve elektriğe kadar tümünü karşılayacak bir yapı oluşturduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, İskele Belediye Başkanı’nın da içinde olacağı belediyeye bağlı bir fon oluşturduklarını açıkladı.

-“Tüm altyapı çalışmaları süratli bir şekilde yapılacak”

Başbakan Üstel, fonda birikecek paralarla arıtma, yol, telefon, elektrik tüm altyapı çalışmalarının süratli bir şekilde yapılacağını ve bölgede yapılan konutlardan kimsenin sıkıntı yaşamadan modern şekilde istenen düzeyde bir yapıya kavuşulacağını belirtti. Üstel, bu konudaki önergeyi bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini ifade etti.

Uzun bir pandemi süreci yaşandığını ve yaşanmaya devam edildiğini dile getiren Başbakan Üstel, bu süreçte gerek özel sektörde gerekse Vakıflar İdaresi’nde esnaf olan kişilerin birtakım sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Özellikle Evkaf Dairesi’ne bağlı işletmelerde pandemi sürecinde ve sonrasında çarkların henüz istenilen şekilde çalışmadığı için kiralarda sıkıntılar yaşandığına değinen Başbakan Üstel, daha önce kiraları Türk Lirası cinsine geçirdiklerini hatırlatarak, ancak buna rağmen geriye dönük cezalı kiralar biriktiğini kaydetti.

-“Kiralara taksitlendirme yani af getirildi”

Kiraların daha rahat ödenebilmesi için taksitlendirme yani bir af getirdiklerini açıklayan Üstel, insanların önünü açmak amacıyla kiralarda ve biriken cezalarda af getirdiklerini söyledi. Başbakan Üstel, insanların ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak, yapacakları ödeme programıyla Vakıflar İdaresi’nde kendilerine büyük çapta indirim yapılmış olacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun ardından İskele ve Karpaz bölgesinde bulunan tüm muhtarlarla toplantı yapacaklarını da dile getiren Başbakan Üstel, muhtarların da sorunlarını dinleyerek, çare üretmek için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Saat 19.00’dan sonra ise İskele bölgesindeki Ulusal Birlik Partililerle buluşacaklarını ifade eden Üstel, hem kabine hem de milletvekilleriyle bugüne kadar yapılan icraatlar ve yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğinin özetini halka anlatarak, soruları yanıtlayacaklarını söyledi.

-Her 15 günde bir, bir ilçede Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak

Başbakan Üstel, bu yeni uygulamayla her 15 günde bir, bir ilçede Bakanlar Kurulu toplantısını yapacaklarını ve bölgenin sorunlarını dinlemek için halkla daha çok iç içe olacaklarını dile getirdi.