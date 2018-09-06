İskele Belediyesi’nden yardım çağrısı

İskele Belediyesi’ne ait İskele- Ardahan Köy yolu arasında kalan kısımda bulunan çöplük alanda 12.30 sularında çıkan yangın büyüyor.

İskele Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İskele – Ardahan köy yolu arasında çıkan ve devam etmekte olan yangın için bazı araç sahiplerinden yardım talebinde bulundu:

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

İskele –Ardahan Köy yolu arasında kalan çöplük alanda devam etmekte olan yangına müdahale için traktör ve benzeri araç sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.