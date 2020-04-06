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İskele Belediyesi:İlçeler arası geçiş yasağı başladı

6 Nisan 2020

İskele Belediyesi sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada ilçeler arası geçiş yasağının başladığı duyurdu.

Belediye paylaşımında;

“HALKIMIZIN DİKKATİNE!
İLÇELER ARASI GEÇİŞ YASAĞI BAŞLADI!
Bakanlar Kurulu’nun, geçtiğimiz günlerde almış olduğu, ilçeler arası geçiş yasağı, gece 00.00’da başladı. Bugün itibariyle başlayan ilçeler arası geçiş yasağı, 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle devam edecek. Yasağa uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.
Öte yandan 1 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan 21.00-06.00 saatlerinde “tam” sokağa çıkma yasağı uygulaması da devam ediyor.” dedi

 



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