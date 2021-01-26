İskele Belediyesi Sağlık Birimi aşı programına dahil oldu

İskele Belediyesi bünyesinde 5 yıldır hizmet veren İskele Belediyesi Sağlık Birimi, ülke genelinde devam eden Covid-19 aşı programına dahil oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele ve 17 köyünde 65 yaş ve üstü 710 kayıtlı hastası olan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 4 günde yaklaşık 350 kişiye ulaşarak, aşı olmak isteyenleri aşı programına dahil etti.

Aşı olmak isteyen 65 yaş ve üstü her vatandaşın, İskele Sağlık Merkezi’ne kayıt yaptırmaları ya da İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerine 0548 810 12 20-0548 810 12 53 numaralı telefonlardan ulaşmaları durumunda gerekli yönlendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

İskele Belediyesi 65 yaş ve üstü olup yatalak olduğu için Sağlık Merkezi’ne gidemeyecek durumda olanlar için de girişim başlattı.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, elinde kaydı olan 65 yaş ve üstü vatandaşları arayarak, 4 günde yaklaşık 350 kişiyi Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’ne aşı için yönlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, insan sağlığını her zaman önemsediklerini, İskele Belediyesi Sağlık Birimini de bu düşünceyle 5 yıl önce faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Sadıkoğlu, Sağlık Birimi’ne kayıtlı 710 kişiye tek tek ulaşmak için çalışmaları başlattıklarını, perşembe gününden bugüne 350 kişiyi Sağlık Merkezi’ne yönlendirdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, aşı olmak isteyen ancak ulaşım konusunda sorun yaşayan her vatandaşa yardım etmeye de hazır olduklarını sözlerine ekledi.