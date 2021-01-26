Ersin Tatar, Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un KKTC’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin geride kalmasıyla öğrencilerin üniversiteye geri dönmesi ve yeni öğrenci kayıtlarıyla Güzelyurt bölgesindeki yaşamın hareketleneceğini ve üniversitenin bölgeye önemli katma değer sağlayacağını belirtti.

KKTC’nin emin ellerde devam ettiğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan çeşitli temaslarla, uyum içinde bir çalışma anlayışının geliştiğini ve Kıbrıs konusu bağlamındaki temaslarda uluslararası camiaya, BM ve AB’ye ve diğer ülkelere artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs Türk halkının refahını, müreffeh yaşamını ve güvenliğini bulabileceğini anlattıklarını söyledi.

KKTC’nin güçlenmesi için altyapı yatırımlarının tamamlanması, çevre yollarının, hastanelerin ve çeşitli sanayi bölgelerindeki yeni yatırımların yapılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Artan gücümüzle kendi kurum ve kuruluşlarımızla gelecekte kendi insanlarımıza ve gençlerimize daha umutlu bir yaşam verebilme mücadelesinde bu üniversitenin rolü fevkalade önemlidir” dedi.

Üniversite ile bölgenin geleceğinin daha parlak olacağını ve buradaki esnaf ve yatırımcıların geleceğe daha umutla bakabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin çeşitli fakültelerle yoluna devam edebilmesi için gerek YÖDAK, gerekse YÖK ve diğer kuruluşlarla hükümetin yakından ilgilenmelerinin önemine dikkat çekti.

Üniversiteden mezun olacaklar öğrencilerin aldıkları eğitimle ülkelerine, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ne geri döndüklerinde fahri temsilci olarak KKTC ile bağların güçlenmesine katkı yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ulusal dava Kıbrıs konusunun daha sağlam bir geleceğe ulaşılması önemine işaret eti.

“Tüm bu maneviyatla ve bu anlayışın gelişmesiyle, bu topraklarda var olma mücadelemizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek inancıyla buraya gelen her öğrencinin daha iyi eğitim alması ve gelecek kurabilmesi önemlidir,” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelen öğrencilerin üniversitenin güzel imkanlarından faydalanmaları temennisinde bulundu.

Üniversitenin sağlık laboratuvarlarını da gezen Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin öncülüğünü yapan eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’e, üniversite rektörüne, üniversitenin kurucularına teşekkür ederek, öğrencilere ve yönetime başarılar diledi.